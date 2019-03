Ameaçado, Botafogo visita Volta Redonda por 1ª vitória na Taça Rio

Distante da zona de classificação para a semifinal geral do Campeonato Carioca, o Botafogo vai entrar em campo neste sábado, às 19 horas, contra o Volta Redonda, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual. Passadas seis partidas, o time treinado por Zé Ricardo só triunfou no quinto e último jogo da fase de classificação da Taça Guanabara, quando já estava eliminado. Assim, joga para vencer pela primeira vez nesta fase.

O desejo do Botafogo é de que março seja tão bom quanto fevereiro. Apesar do fracasso no primeiro turno da competição, o time carioca avançou à terceira fase da Copa do Brasil, com vitórias sobre Campinense e Cuiabá, e eliminou o Defensa y Justicia, atual vice-líder do Campeonato Argentino, na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Em fevereiro, o Botafogo jogou sete vezes, venceu seis e empatou uma. O desafio agora é conseguir se classificar para a semifinal geral do Campeonato Carioca, o que pode acontecer de três formas. A equipe precisa terminar, pelo menos, com a quarta melhor campanha na soma dos turnos. Se fechar em quinto, terá de torce para que o Vasco ganhe a Taça Rio. De sexto para baixo, o único jeito é vencer o segundo turno do Estadual.

Quem ocupa o quarto lugar na classificação geral do Campeonato Carioca é, justamente, o Volta Redonda, que tem 13 pontos, contra apenas cinco ao total do Botafogo. Por isso, o duelo é um confronto direto, pois os botafoguenses terão de somar uma pontuação maior do que a do rival ao término desta fase da competição.

O técnico Zé Ricardo terá desfalques para o jogo contra o Volta Redonda. O zagueiro argentino Joel Carli está machucado, por isso será substituído mais uma vez por Marcelo Benevenuto. No meio de campo, Alex Santana, que sentiu dores na coxa, deve dar lugar a Rickson entre os titulares, mas Cícero é uma das opções para a vaga.

Diego Cavalieri deve fazer a sua estreia no gol do Botafogo, uma vez que a tendência é a de que Gatito Fernández seja preservado por causa de dores no joelho. No ataque, Erik deve fazer a função de referência no lugar de Kieza, assim Luiz Fernando será escalado para atuar pelos lados do campo. Negociado com o Ceará, Leandro Carvalho não faz mais parte do elenco botafoguense.