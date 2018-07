Ameaçado no Santos, Ricardo Oliveira diz que meta é a artilharia

Jogador mais ameaçado de perder o lugar no time do Santos com o retorno de Gabriel, Ricardo Oliveira mantém a promessa que fez ao ser apresentado como segundo reforço do clube, no mês passado: ser o artilheiro do Campeonato Paulista. Ele afirma que falta pouco para começar a fazer gols.

"Como atacante sou ambicioso e nunca perco meu foco. Estou crescendo dentro do coletivo e me sentindo à vontade. Meu objetivo é marcar muitos gols para o Santos continuar somando pontos'', disse Ricardo Oliveira nesta sexta-feira. "Só falta caprichar no último momento da finalização.''

Depois de participar de cinco jogos - três como titular - e marcar apenas um gol, numa cobrança de pênalti contra o Red Bull Brasil, o artilheiro de 34 anos procura controlar a ansiedade para fazer o primeiro gol em jogada trabalhada. "O time está criando muitas oportunidades e tenho certeza de que quando sair o primeiro vou deslanchar. O importante é que não há dúvida quanto à capacidade individual do time.'' Embora procure demonstrar confiança mesmo com o jejum de gols, Ricardo Oliveira sabe que o tempo passa mais rapidamente para ele, que tem até o fim do Campeonato Paulista para provar que ainda é o goleador que encantou os santistas em 2013 e convencer a direção do clube a lhe dar novo contrato. "Essa é uma situação que me interessa muito e acho que o coletivo vai me ajudar nisso (a fazer gol).''