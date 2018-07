Ameaçado pelo rebaixamento, Coritiba tem 6 desfalques para encarar a Chapecoense

O Coritiba enfrentará uma situação dramática neste domingo para o decisivo duelo contra a Chapecoense, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Derrotado nas últimas duas partidas, o time paranaense desperdiçou a chance de garantir a sua permanência na primeira divisão nacional. E, em 16.º lugar com 43 pontos, apenas um na frente da zona de rebaixamento, precisa ganhar para não depender de outros resultados.

Mas, além de jogar fora de casa, o Coritiba terá uma série de problemas. Suspensos, o zagueiro Werley e o meio-campista Yan Sasse estão fora. Outros importantes desfalques serão do lateral-direito Dodô, do lateral-esquerdo William Matheus, do volante Alan Santos e do atacante Henrique Almeida, que sofreram lesões e foram vetados nesta semana pelo departamento médico.

Já o lateral-direito Léo e o atacante Kleber retornam após cumprir suspensão, o que diminui o peso dos desfalques. "Acredito em um resultado positivo e espero contribuir bem para a minha equipe. A permanência do clube na Série A é muito importante e necessária até pela grandeza do Coritiba", apontou o zagueiro Márcio, provável substituto de Werley. "É um jogo onde temos que nos impor e ir para cima, pois uma desatenção pode custar caro".