Ameaçado pelo rebaixamento na Série B, Londrina demite o técnico Sérgio Soares

O Londrina realizou mudança na sua comissão técnica neste sábado, um dia após a derrota em casa para o Guarani, por 2 a 1, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com a diretoria anunciando a demissão de Sérgio Soares.

O técnico comandou o time somente sete vezes. Soares assumiu o comando do Londrina no dia 29 de junho em substituição a Marquinhos Santos que se transferiu ao São Bento, do interior paulista. Ele trabalhou, portanto, apenas 34 dias. Foram três derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Na saída, Sérgio Soares evitou se queixar. "Desejo boa sorte ao Londrina na sequência da competição. Fui muito bem recebido aqui e agradeço a diretoria pela oportunidade", disse, na despedida.

Com 21 pontos em 15 jogos, o Londrina aparece bem perto da zona de rebaixamento. O seu próximo jogo será contra o lanterna Boa, na sexta-feira, em Varginha, pela 20.ª rodada da Série B, a primeira do returno.