Ameaçado por rebaixamento, Vasco visita o Atlético-MG e busca encerrar jejum

Ameaçado pela proximidade da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco visita o Atlético Mineiro, às 20 horas desta quinta-feira, no Independência, em Belo Horizonte. Comandado interinamente por Valdir Bigode, o time carioca vem de empate por 1 a 1 com o Ceará, em casa, e três derrotas anteriores, responsáveis pela demissão de Jorginho.

Até o momento, foram 20 pontos ganhos em 17 partidas. Se o Vasco terminou o primeiro turno com dois jogos a serem realizados, ambas as partidas vão ser fora de casa, contra Atlético Paranaense e Santos.

A equipe carioca acumulou fracassos nas disputas das demais competições em 2018. O Vasco foi vice-campeão carioca e sofreu eliminações na primeira fase da Copa Libertadores, na segunda fase da Copa Sul-Americana e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Técnico que conseguiu classificar o Vasco para a disputa da Libertadores de 2018, Zé Ricardo pediu demissão em junho, quando a situação ainda não era tão crítica. O time não estava próximo da zona de rebaixamento e ainda teria as disputas da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil pela frente, mas o aproveitamento ruim de Jorginho no Brasileirão e as eliminações foram responsáveis pela dispensa.

Substituídos contra o Ceará, o lateral-esquerdo Ramon tem um edema na coxa esquerda, enquanto o zagueiro Leandro Castán sofreu luxação no ombro direito e fratura na mão esquerda, problemas que vão tirá-los do duelo contra o Atlético-MG e do time por cerca de três semanas.

Breno, em tratamento por causa de dores no joelho, também está vetado. Luiz Gustavo deve ser deslocado para a zaga e abrir espaço para Lenon na lateral direita, enquanto Henrique deve ocupar a lateral esquerda. Já Giovanni Augusto, com trauma no tornozelo esquerdo, será poupado, abrindo espaço para a entrada de Andrey no time.