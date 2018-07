Ameaçado, Sunderland anuncia Di Canio como técnico

"O único objetivo de todos pelos próximos sete jogos será de assegurar que ganhemos pontos suficientes para manter-nos na elite", apontou Ellis Short, dono do clube, em comunicado. "Acho que as nossas chances de alcançar isso aumentam muito com o Paolo se juntando a nós", completou.

A derrota para o Manchester marcou a oitava partida seguida do Sunderland sem vitória. A equipe é apenas a 16.ª colocada na tabela, com 31 pontos, e está apenas um ponto à frente do Aston Villa, que hoje estaria rebaixado.

Di Canio atuou no Campeonato Inglês por Sheffield Wednesday, West Ham e Charlton. O treinador, de 44 anos, ficou famoso pelas polêmicas quando era jogador. Com a camisa da Lazio, chegou a fazer gestos fascistas em direção à torcida na comemoração de um gol.