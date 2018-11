Ameaçado, Vasco aproveitará semana cheia para recuperar time antes de 'decisão'

Ao ser derrotado por 1 a 0 pelo campeão Palmeiras na tarde deste domingo, em São Januário, no Rio, o Vasco se manteve ameaçado pelo risco de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e agora terá de encarar um duelo direto contra a queda no próximo domingo, diante do Ceará, às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza.

Ao projetar a partida, o técnico Alberto Valentim destacou o fato de que o clube poderá aproveitar a semana cheia de treinos para recuperar psicologicamente e fisicamente a equipe, que apresentou forte desgaste no segundo tempo do duelo diante dos palmeirenses, no qual acabou levando o gol que resultou na derrota nesta penúltima rodada do Brasileirão.

"Está todo mundo triste, mas vamos recuperar forças. Temos uma semana cheia. Vamos descansar bem os jogadores e recuperar bem o lado mental para fazer uma semana com tranquilidade e com muita força interior", projetou o comandante vascaíno, que lamentou a queda de rendimento do seu time na etapa final do duelo contra o Palmeiras.

"Gostei do primeiro tempo, no qual conseguimos criar e jogar mais no campo do Palmeiras. No segundo a gente não conseguiu jogar. Jogando pouco na defesa deles contra um time de qualidade, fica muito difícil suportar uma pressão. A gente tinha que ter jogado mais no segundo tempo e feito mais eles baixarem a linha (defensiva)", analisou o treinador.

O desgaste da equipe vascaína não foi por acaso, pois foram cinco jogos disputados nas duas últimas semanas. A sequência pesada começou no dia 11 de novembro, quando caiu por 2 a 1 diante do Grêmio, em Porto Alegre. Em seguida, empatou por 1 a 1 com o Atlético-PR, no dia 14, no Rio, foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, em São Paulo, no dia 17, e bateu o São Paulo por 2 a 0, em São Januário, no dia 22, antes de finalmente encarar o Palmeiras neste domingo.

Com 42 pontos, o Vasco ocupa hoje a 15ª posição da tabela, com 42 pontos, apenas dois à frente da Chapecoense, que encabeça a zona de rebaixamento, em 17º lugar.