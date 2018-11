Ameaçados, Criciúma e CRB empatam por 3 a 3 e ainda não livram risco de queda

Um confronto direto de muita intensidade entre Criciúma e CRB agitou a 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. Os clubes se enfrentaram no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, e empataram por 3 a 3.

O Criciúma chega a 43 pontos e termina a rodada na 15.ª colocação, enquanto o CRB vem logo na sequência, na 16.ª posição, com 42 pontos. Restam duas rodadas para o fim da competição e os dois precisam vencer em apenas uma delas para se livrar da queda.

O primeiro tempo foi de muita intensidade. E foi assim desde os primeiros minutos. O time da casa abriu o placar logo aos 2 minutos, quando Marlon Freitas recebeu na área e chutou travado e estufou as redes. O CRB não se abateu e conseguiu o empate logo depois, aos 6 minutos. Serginho bateu de longe e Willians Santana aproveitou rebote para deixar tudo igual.

O Criciúma foi para cima após o empate e, logo aos oito minutos, marcou o terceiro gol do duelo, fazendo 2 a 1. Zé Carlos ajeitou para Sandro na área e o zagueiro se jogou na bola para recolocar o Criciúma na frente. O jogo chegou a esfriar um pouco após o terceiro gol, mas voltou a ficar movimentado nos minutos finais.

Aos 36 minutos, o CRB até chegou a empatar em cabeceio de Rafael Costa, mas a arbitragem anulou o gol, marcando falta. O Criciúma se lançou ao ataque na jogada seguinte e o árbitro marcou pênalti de João Carlos em cima de Andew. O atacante Zé Carlos foi para a cobrança, mas o goleiro João Carlos se redimiu e fez a defesa. O CRB ainda tentou no último lance do primeiro tempo, mas o jogo foi para o intervalo empatado.

Após o descanso, a etapa final do duelo se manteve num ritmo intenso. O CRB começou pressionando e criou três chances de perigo, mas foi o Criciúma quem tornou a marcar, aos 16 minutos. Eduardo aproveitou vacilo da defesa, dominou no peito e bateu para fazer 3 a 1.

A resposta visitante não demorou muito e, aos 19 minutos, Willians Santana pegou rebote de defesa do goleiro e cabeceou para fazer 3 a 2. A reação seguiu e o empate saiu aos 23 minutos. Em contra-ataque, Alípio rolou para o meio da área e o zagueiro Jacy mandou contra a própria meta, deixando tudo igual.

Após levar o empate, o time da casa foi para cima com tudo. Aos 25 minutos, Sandro carimbou a trave. Aos 27, João Carlos salvou o CRB defendendo cabeceio de Zé Carlos. E, aos 29, Vitor Feijão mandou mais uma na trave. Os lances de grande emoção pararam por aí e o duelo terminou empatado por 3 a 3.

Tanto CRB, quanto Criciúma jogarão fora de casa na 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time alagoano visitará o Londrina no estádio do Café, às 21h30 da próxima sexta-feira. Já os catarinenses jogam contra o Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia, às 19h30 do próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 x 3 CRB

CRICIÚMA - Belliato; Sueliton, Sandro, Jacy e Marlon; Liel (Ronaldo), Marlon Freitas (Vitor Feijão), Elvis (Alex Maranhão) e Eduardo; Andrew e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição (Leilson) e Paulinho; Claudinei, Serginho, Felipe Menezes e Rafael Carioca; Willians Santana (Lázaro) e Rafael Costa (Alípio). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Marlon Freitas, aos 2, Willians Santana, aos 6, e Sandro, aos 8 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos 16, Willians Santana, aos 19, e Jacy (contra), aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Liel, Marlon Freitas e Andrew (Criciúma); Diogo Mateus, Leilson, Serginho e Rafael Costa (CRB).

RENDA - R$ 54.240,00.

PÚBLICO - 5.151 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).