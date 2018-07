Ameaçados de queda, Vitória e Coritiba ficam no 1 a 1 em Salvador

Ameaçados de queda para a Série B, Vitória e Coritiba ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. O resultado mantém as equipes como as duas primeiras fora do grupo dos quatro últimos do Campeonato Brasileiro, ambas com 38 pontos, mas ainda muito próximas da zona de rebaixamento - a Chapecoense, 17.ª colocada, tem dois pontos a menos e ainda joga nesta quinta contra o Fluminense, no Rio, no complemento da 35.ª rodada.

Jogando em casa e precisando do triunfo, o Vitória começou a partida tentando pressionar o time paranaense e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Vinicius aproveitou uma falha na zaga do Coritiba, avançou pela lateral direita e passou para Dinei, perto da linha da pequena área, empurrar para o gol.

Em vantagem, o Vitória ainda teve a chance de ampliar em seguida, em uma finalização do zagueiro Roger Carvalho, aproveitando cobrança de escanteio. A bola desviou na zaga e bateu no travessão.

Passada a pressão inicial, o Coritiba começou a se encontrar no jogo e passou a levar perigo ao time baiano. Aos 23 minutos, Zé Eduardo driblou o lateral-direito Nino Paraíba dentro da área e, sozinho, chutou forte, cruzado, exigindo grande defesa de Wilson. Aos 36, a equipe paranaense chegou ao empate. Carlinhos recebeu de Alex, na lateral esquerda, e cruzou para a área. O zagueiro Luccas Claro foi mais alto que a marcação para completar de cabeça.

Os times voltaram com propostas distintas para o segundo tempo. Enquanto o Vitória buscava o ataque insistentemente, o Coritiba, aparentemente satisfeito com o empate, tentava valorizar a posse de bola e arriscava poucos contra-ataques. Apesar do ímpeto, o time baiano errava muitos passes e não conseguia levar perigo ao gol de Vanderlei.

Dinei ainda teve uma última chance clara para marcar para o time da casa aos 46 minutos, mas, de frente para o gol, chutou para fora a sobra de uma cobrança de falta.

Na próxima rodada, a 36.ª e antepenúltima da competição, o Vitória vai a Santa Catarina, onde enfrenta o Figueirense, no domingo, às 17 horas. Já o Coritiba recebe o Palmeiras no estádio Couto Pereira, em Curitiba, também no domingo, mas às 19h30.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 1 CORITIBA

VITÓRIA - Wilson; Nino Paraíba, Kadu, Roger Carvalho e Mansur (Escudero); Adriano (Juan), Cáceres, José Welison e Marcinho (Edno); Vinicius e Dinei. Técnico: Ney Franco.

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Welinton e Carlinhos; Hélder, Robinho, Alex (Sérgio Manoel) e Dudu (Martinuccio); Joel e Zé Eduardo (Elber). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Dinei, aos 18, e Luccas Claro, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cáceres, Nino Paraíba e José Welison (Vitória); Carlinhos e Martinuccio (Coritiba).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 71.075,00.

PÚBLICO - 7.692 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).