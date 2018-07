Ameaçados, Lusa e Flamengo ficam no 0 a 0 no Canindé

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. Sem vencer há três jogos, a Portuguesa é a 13ª colocada, com 38 pontos, um a mais que o Flamengo, que, sem somar vitória há cinco jogos, se encontra em 15º lugar, na beira da zona da degola. A Lusa ainda pode perder uma posição, caso a Ponte Preta vença o combalido Sport, nesta quinta-feira.

O primeiro tempo no Canindé foi totalmente dominado pela Portuguesa, que criou os principais lances de perigo. Aos 11 minutos, Bruno Mineiro aproveitou cruzamento de Ananias e cabeceou na trave. Boquita ficou com o rebote e chutou em cima do zagueiro.

Após cobrança de escanteio, Valdomiro subiu mais que todo mundo e cabeceou para defesa espetacular de Felipe. No rebote, Boquita bateu pela linha de fundo. A única boa chance do Flamengo aconteceu aos 28 minutos. Vagner Love recebeu dentro da área, cortou o zagueiro e chutou rasteiro. Batido no lance, Dida apenas observou a bola ir para fora.

O Flamengo voltou totalmente diferente do intervalo e assustou no começo com duas bolas na trave de Vagner Love. Na primeira, o atacante completou cruzamento de joelho e depois desviou de carrinho, mandando no travessão.

Aos 23 minutos, Rogério empurrou Felipe com bola e tudo dentro do gol, mas o árbitro assinalou falta do zagueiro em cima do atacante. No final, o time carioca quase marcou em chute de Ramon, exigindo defesa espetacular de Dida, que mandou por cima do travessão.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 32ª rodada. A Portuguesa enfrenta o Náutico, às 16 horas, no Estádio dos Aflitos, enquanto o Flamengo recebe o São Paulo, no mesmo horário, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 0 x 0 FLAMENGO

PORTUGUESA - Dida; Luis Ricardo, Valdomiro, Rogério e Ivan (Raí); Ferdinando, Léo Silva, Boquita e Moisés (Heverton); Ananias (Rodriguinho) e Bruno Mineiro. Técnico: Geninho.

FLAMENGO - Felipe; Luiz Antônio, Frauches, Renato Santos e Ramon; Airton (Ibson), Amaral (Wellington Bruno), Renato Abreu e Cléber Santana; Liedson (Nixon) e Vagner Love. Técnico: Dorival Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Mineiro e Rogério (Portuguesa); Airton e Luiz Antônio (Flamengo).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 181.850,00.

PÚBLICO - 5.892 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).