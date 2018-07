Ameaçados pelo descenso entram em campo na Série B

A sexta-feira promete ser de desespero para quase todos os times que entrarão em campo pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Expectativa de tranquilidade só para o Bahia, que não tem mais chances de ser rebaixado e quer ganhar para se aproximar ainda mais do tão sonhado acesso à elite.

O time baiano terá pela frente o Paraná, às 21 horas, na Vila Capanema. O rival vem de um empate sem gols no clássico contra o Coritiba e é o décimo colocado, com 43 pontos. Enquanto isso, os baianos golearam o ASA por 5 a 1, e estão em quarto lugar, com 55.

Apesar de remotas chances, a Portuguesa ainda acredita no acesso. Para manter o sonho vivo, precisa bater o ASA, às 21 horas, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca. Os paulistas estão em sexto, com 46 pontos e perderam em casa do América-RN por 2 a 1, enquanto os alagoanos foram goleados pelo Bahia e caíram para o nono lugar, com 44 pontos.

Dono da pior campanha da Série B, o Brasiliense recebe o Icasa, às 21 horas no Estádio Serejão, pensando apenas na vitória para seguir respirando, pois é o lanterna, com 31 pontos. Por outro lado, os cearenses bateram o Figueirense em casa e chegaram aos 40, em 12.º lugar.

Um dos times mais tradicionais da Série B, o Náutico quer se distanciar da degola e para isso tem que passar por cima do Guaratinguetá, às 21 horas, no Estádio dos Aflitos. Os pernambucanos estão em 16ª lugar, com 38 pontos. Enquanto isso, os paulistas se encontram na 14.ª colocação e conquistaram até o momento 40 pontos.

A rodada começou terça-feira com dois jogos. Ponte Preta e Vila Nova empataram por 2 a 2, em Campinas, enquanto o América-MG goleou o Santo André por 4 a 1, em Minas Gerais. E a rodada será completada no sábado, com mais quatro jogos. Figueirense e Sport se enfrentam no Estádio Orlando Scarpelli, em um confronto direto por uma vaga entre os quatro melhores.