Ameaçados, Zaragoza e Granada empatam no Espanhol

ZARAGOZA - Zaragoza e Granada entraram em campo nesta segunda-feira, no estádio La Romareda, pelo encerramento da 27.ª rodada do Campeonato Espanhol, precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. Mas o baixo nível técnico das equipes ficou evidente ao longo dos 90 minutos e o empate por 0 a 0 representou bem o que foi a partida.

O resultado foi ruim para os dois times, mas menos pior para o Granada, que somou um ponto fora de casa e segue na frente do adversário desta segunda na tabela. A equipe é a 16.ª colocada, com 27 pontos, enquanto o Zaragoza vem em 17.º, com 26 pontos, dois a mais que o Mallorca, que abre a zona do rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Granada teve as principais oportunidades do jogo, principalmente com Ighalo, que acertou uma bola na trave no primeiro tempo. Na próxima rodada, a equipe pegará o Levante, em casa, domingo que vem, em casa. No mesmo dia, o Zaragoza enfrenta o Sevilla fora de casa.