América-AM e Guarany garantem o acesso na Série D

Após vencer o Joinville por 2 a 1, no jogo de ida, em Manaus, o América-AM arrancou um empate de 1 a 1, neste domingo, em Santa Catarina, e ficou com a vaga. Ricardinho, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa, mas Luís Carlos fez o gol do time amazonense.

Enquanto isso, o Guarany derrotou o Vila Aurora por 2 a 1, neste domingo, em Sobral, com dois gols de Danilo Pitbull - Diney descontou. No primeiro jogo do confronto, mesmo fora de casa, o time cearense já tinha vencido por 2 a 0.

Agora, com o acesso dos quatro times já definido, acontece a disputa das semifinais da Série D. O América-AM irá enfrentar o Madureira, enquanto o Guarany jogará contra o Araguaína. As datas e locais dos confrontos serão divulgados pela Confederação brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira.

Confira os resultados deste domingo

Joinville 1 x 1 América-AM

Guarany 2 x 1 Vila Aurora