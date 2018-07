América bate Audax e volta à primeira divisão do Campeonato Carioca

O América está de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. O tradicional clube do estado garantiu o acesso nesta terça-feira, ao derrotar o Audax por 2 a 0, em Moça Bonita, pela semifinal da competição. Com isso, o clube se juntou ao também tradicional Goytacaz, que já havia conquistado o acesso no sábado.

A vitória recoloca o América na elite do Carioca, de onde havia saído justamente na temporada passada, quando foi rebaixado. Agora, o clube buscará o título da segunda divisão, que venceu em 2009 e 2015, diante do Goytacaz. As partidas da decisão estão marcadas para os dois próximos sábados, ainda sem horário e data definidos.

Parabéns ao elenco de jogadores e à comissão técnica! Parabéns à nossa diretoria! A torcida do Mecão comemora feliz. pic.twitter.com/aqMDOTmBkG — America FC (@AmericaRJ) 19 de setembro de 2017

A torcida americana compareceu ao estádio e fez sua parte para empurrar o time à vitória nesta terça. Em busca de dias melhores, o América retorna à primeira divisão do estado, que conquistou em sete oportunidades: 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960.

Para garantir a classificação, o América dominou a maior parte do duelo desta terça e abriu o placar logo aos 13 minutos, em belo chute de Künzel da entrada da área. O segundo gol saiu já na etapa final. Aos 29, Léo Rocha deu ótimo passe para Allan Barreto, que passou pelo goleiro e selou o placar.