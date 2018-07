América confirma clássico com o Cruzeiro no Mineirão O América confirmou de forma oficial, nesta quarta-feira, que disputará o clássico diante do Cruzeiro, no próximo dia 7 de abril, às 16 horas, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O clube admitiu que fez um acordo com o rival e com a Minas Arena, administradora do local, pelo uso do estádio como mandante do confronto para poder faturar uma maior renda de bilheteria.