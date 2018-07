América do Sul enfrentará Oceania na repescagem da Copa de 2014

Ao final das eliminatórias em todo o mundo, quatro seleções vão disputar a repescagem. Além do confronto América do Sul x Oceania, um time da Ásia enfrentará uma seleção da Concacaf (América do Norte e Caribe).

O sorteio dos confrontos da repescagem foi realizado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, antes do sorteio das eliminatórias do Mundial de 2014. A América do Sul é o único continente que não participa do sorteio, uma vez que as eliminatórias da região são disputadas em formato de liga.

O Brasil, como país-sede, já está classificado para a Copa do Mundo.

Nas eliminatórias da Copa de 2010, a América do Sul enfrentou a Concacaf, e o Uruguai se classificou para o Mundial derrotando a Costa Rica na repescagem.

(Reportagem de Pedro Silva; edição de Aluísio Alves)