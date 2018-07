América do Sul mantém formato das eliminatórias para Copa de 2014

ASSUNÇÃO - A Confederação Sul-Americana de Futebol pedirá à Fifa que mantenha o formato das duas últimas eliminatórias visando a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, disse um dirigente na quarta-feira.

Os países sul-americanos jogariam no formato de "todos contra todos" em 18 datas duplas a partir de outubro de 2011 se a entidade que controla o futebol mundial aprovar a proposta, afirmou à Reuters o secretário-geral da Conmebol, Eduardo Deluca.

"Foi aprovado pedir à Fifa que as eliminatórias sejam disputadas com o mesmo fundamento das duas edições anteriores ... ficará livre o time que jogaria contra o Brasil", disse Deluca após reunião do comitê executivo da Conmebol.

O Brasil está classificado de forma automática por ser o anfitrião, e Deluca disse que a América do Sul manterá as quatro vagas e meias (o quinto colocado disputa uma repescagem), independentemente da participação do Brasil.