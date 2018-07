América-MG acerta volta do técnico Givanildo de Oliveira

Givanildo Oliveira deixou o comando do Treze também nesta quarta-feira - o clube da Paraíba está ameaçado de rebaixamento na Série C e vai apostar no auxiliar Fábio Menezes como interino. E, poucas horas depois, foi contratado pelo América-MG para a reta final da disputa da Série B.

Embora não tenha feito grandes trabalhos nos últimos tempos, Givanildo de Oliveira foi escolhido por conhecer bem o time mineiro. Esta será a quarta passagem do treinador pelo América-MG. Nas outras três, chegou a conquistar dois acessos: na Série B de 1997 e na Série C de 2009.

Dessa vez, a missão do novo treinador do América-MG não será nada fácil. Na última segunda-feira, o clube foi punido pela Primeira Comissão Disciplinar Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela escalação irregular de um jogador, e perdeu 21 pontos no campeonato.

O América-MG entrou com recurso no STJD, mas a situação é difícil de ser revertida. Com a pena, o clube despencou para a lanterna da Série B, agora com 12 pontos. O próximo compromisso será neste sábado, contra o Vila Nova, em Goiânia, já sob o comando de Givanildo de Oliveira.