América-MG afunda ABC, encaminha acesso e cola no Inter na liderança

O América Mineiro encostou novamente na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira, ao derrotar o ABC pelo placar de 2 a 0, em partida realizada na Arena Independência, pela 34.ª rodada. Os gols foram marcados por Giovanni e Rafael Lima.

+ Criciúma vence Boa e se distancia de vez do rebaixamento na Série B

O time mineiro não perde há sete jogos e já tem os mesmos 63 pontos do líder Internacional. Os gaúchos, que segunda-feira empataram por 2 a 2 com o Luverdense, levam vantagem no número de vitórias: 18 a 17. O ABC, que pode ter o rebaixamento concretizado na próxima rodada, segue na lanterna, com 28 pontos.

Apesar da crise financeira e do rebaixamento cada vez mais próximo, o ABC, com muitos jogadores da base, fez um duelo de igual para igual com o América Mineiro. O time potiguar assustou, não deixou o adversário crescer, mas acabou saindo atrás do placar. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, Norberto cruzou para Giovanni. O lateral cabeceou firme para o gol.

O time mineiro teve a chance de ampliar com Bill. O atacante ganhou de Tonhão, tabelou com Gerson Magrão, que devolveu de calcanhar, mas pegou muito forte na bola e isolou. O ABC, por outro lado, ficou mais no seu campo defensivo, tentando surpreender no contra-ataque, mas sem sucesso.

O panorama do segundo tempo não mudou. O América tinha a posse de bola, mas encontrava dificuldades para passar pela defesa adversária. Aos sete minutos, Gerson Magrão recebeu em liberdade e arriscou o chute. A bola desviou na marcação adversária e por muito pouco não enganou o goleiro Edson.

A resposta veio com Fessin, que mandou por cima do gol de Fernando Leal. Após o susto, o América partiu para cima e ampliou. Aos 24 minutos, Gerson Magrão cobrou escanteio na cabeça de Rafael Lima. O zagueiro desviou para o fundo das redes.

Nos minutos finais, o América pressionou buscando o terceiro gol, mas parou em Edson. O goleiro fez duas grandes defesas para impedir a goleada. Em uma delas, numa cabeçada à queima-roupa de Gerson Magrão.

Na próxima rodada, o América Mineiro enfrenta o Figueirense no sábado, às 17h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O ABC entra em campo na sexta-feira, às 21h30, contra o Criciúma no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 2 X 0 ABC

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Norberto, Roger, Rafael Lima e Giovanni (Pará); Ernandes, Juninho, Ruy (Renan Oliveira) e Gerson Magrão; Felipe Amorim e Bill (Edno). Técnico: Enderson Moreira.

ABC - Edson; Arez, Tonhão, Danrlei e Daniel Nazaré; Anderson Pedra (Jardel), Felipe Guedes e Erivélton (Dalberto); Berguinho, Matheus (Lucas Coelho) e Fessin. Técnico: Ranille Ribeiro.

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

GOLS - Giovanni, aos 23 minutos do primeiro tempo. Rafael Lima, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger e Renan Oliveira (América-MG); Arez, Dalberto e Jardel (ABC).

RENDA - R$ 16.731,00.

PÚBLICO - 5.950 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).