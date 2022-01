América-MG anuncia a contratação do experiente goleiro Jailson, ex-Palmeiras

O goleiro Jailson vai mesmo jogar em Belo Horizonte. Com as cores do América-MG. O clube anunciou nesta quinta-feira a contratação do experiente goleiro, de 40 anos, dispensado no fim do ano pelo Palmeiras e que chegou a ser anunciado pelo rival Cruzeiro. O acordo é até o fim da temporada.

"O América concretizou, nesta noite, mais uma contratação para a temporada histórica que se aproxima. O experiente goleiro Jailson, multicampeão nacional e sul-americano, é o novo goleiro do América. Após uma longa passagem pelo Palmeiras, que se encerrou no fim de 2021, o goleiro assina contrato definitivo com o Coelhão até o fim da atual temporada", anunciou o clube.

Anunciado pelo Cruzeiro no fim do ano, Jailson viu o time voltar atrás após a aquisição de 90% das ações por Ronaldo. Ele não aceitou renegociar os salários acertados com a gestão anterior e acabou rompendo o acordo.

O América tinha transação avançada com Fábio, também desprezado pelo Cruzeiro, mas o veterano acabou acertando com o Fluminense. Jailson se tornou o plano A e fechou para disputar a Copa Libertadores com o rival de Belo Horizonte.

"Jailson é a nona contratação realizada pelo América neste importante ano. Já estão agregados ao elenco e participando da pré-temporada os zagueiros Éder, Gabriel Gomes, Germán Conti e Iago Maidana, o lateral Rául Cáceres, o meia Índio Ramírez e os atacantes Everaldo e Henrique Almeida", completou o América-MG.