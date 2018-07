América-MG anuncia Antônio Lopes como novo técnico para o Brasileirão

BELO HORIZONTE - O América-MG confirmou nesta terça-feira a contratação do técnico Antônio Lopes, que assinou contrato com o clube até o final do Campeonato Brasileiro. Ele chega para assumir o lugar de Mauro Fernandes, demitido na última segunda, após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG no domingo.

O site oficial da equipe mineira informou que Lopes levará consigo seu auxiliar-técnico, Marcel, ex-zagueiro do Vasco. O único profissional da comissão técnica anterior que permanecerá será o preparador físico Júlio Alencar.

O veterano treinador, campeão brasileiro com o Vasco, em 1997, e com o Corinthians, em 2005, e da Libertadores com o time vascaíno, em 1998, chega com a tarefa de tirar o América-MG da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube ocupa a 18.ª colocação, com seis pontos.

No ano passado, Antônio Lopes assumiu o Vitória com o mesmo objetivo. O técnico chegou ao clube, que estava ameaçado pelo rebaixamento, na reta final do Brasileirão, em outubro, mas não conseguiu evitar a queda para a Série B. Ele deixou a equipe após o Campeonato Baiano deste ano.