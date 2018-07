América-MG aposta na base para buscar vitória em casa Se não consegue se recuperar com atletas mais experientes, o América-MG pode entrar em campo neste sábado contra o Figueirense com uma formação renovada. Para a partida válida pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma das principais novidades deve ser a estreia na competição do armador Caleb, de 19 anos, revelado pelo clube. O jogo está marcado para as 18h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).