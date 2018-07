América-MG aposta na estreia do técnico Antônio Lopes contra Ceará

FORTALEZA - O técnico Antônio Lopes faz neste domingo a sua estreia no comando do América-MG. Contratado para substituir Mauro Fernandes, ele terá seu primeiro desafio diante do Ceará, em jogo que acontece a partir das 18h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 10ª rodada do Brasileirão

A meta de Antônio Lopes, nesse primeiro momento, é tirar o América-MG da zona de rebaixamento. Sem ganhar desde a primeira rodada, o time mineiro soma apenas seis pontos no campeonato. Do outro lado, o Ceará também busca se afastar das últimas posições - está com 11 pontos.

Antônio Lopes não quis revelar a formação da equipe na sua estreia e disse que só se decidirá antes do jogo. Mas adiantou que, ao contrário do antecessor, não vai manter um ataque com dois homens de velocidade ou dois jogadores de referência na área.

Diante disso, Antônio Lopes testou o ataque com Fábio Júnior ao lado de Kempes. Depois, treinou com Alessandro atuando com Léo. "As duas duplas fizeram um bom trabalho. Gostei do Alessandro e do Léo, gostei também do Kempes. Vou aguardar para definir quem vou escalar", afirmou o técnico.

Além da dúvida no ataque, o treinador tem que resolver quem entrará no lugar de Dudu e Fabrício. O primeiro está suspenso e o segundo foi vetado por causa de dores musculares. Mas isso ele também deixou para resolver apenas neste domingo.

Ceará. No time cearense, o jogo deste domingo também marca uma estreia: o lateral-esquerdo Egídio, que veio por empréstimo do Flamengo. Ele entra no lugar de Vicente, que cumpre suspensão. O treinador Vagner Mancini mexe também no gol. Como Fernando Henrique fraturou o dedo polegar da mão direita, Diego Salgado vai jogar.

Outra arma do Ceará é a força de sua torcida. Pela primeira vez no campeonato, o Estádio Presidente Vargas terá capacidade total de 20.150 lugares, uma vez que a reforma foi concluída nesta semana. E os torcedores prometem encher as arquibancadas, para empurrar o time para mais uma vitória - já ganhou duas em casa (Palmeiras e Atlético-MG).

CEARÁ - Diogo Salgado; Boiadeiro, Fabrício, Diego Sacoman e Egídio; Michel, João Marcos, Heleno e Thiago Humberto; Washington e Osvaldo. Técnico: Vagner Mancini.

AMÉRICA-MG - Flávio; Sheslon, Anderson, Gabriel Santos e Gilson; Netinho, Leandro Ferreira, Glauber e Rodriguinho; Alessandro (Kempes) e Léo (Fábio Júnior). Técnico - Antônio Lopes.

Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE). Horário: 18h30. Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).