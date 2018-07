América-MG arranca empate contra o Paraná e reassume a vice-liderança da Série B

O América Mineiro reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado ao empatar com o Paraná pelo placar de 1 a 1, em partida realizada no Independência, pela 31.ª rodada. João Pedro marcou para o time visitante, enquanto Bill diminuiu, ambos de pênalti.

+ CSA empata com o Fortaleza e conquista título inédito da Série C

O resultado deixou o América na vice-liderança, com 56 pontos, agora, a cinco do líder Internacional, que venceu o Criciúma por 3 a 2. O Paraná segue em quarto lugar, com 53, dois na frente do Vila Nova, o quinto.

O lado negativo ficou por conta de lesões de jogadores importantes dos dois clubes. Matheusinho deixou o campo carregado devido a uma pancada no joelho, enquanto João Pedro saiu durante o intervalo também com dores no mesmo local.

Em confronto direto por vaga no G4, o Paraná não se intimidou com o bom público no Independência e partiu para cima do América Mineiro. Logo aos dois minutos, Vitor Feijão acionou Junior, que cruzou para Rafhael Lucas. O atacante deu um leve desvio, mas a bola seguiu pela linha de fundo.

O Paraná era um pouco melhor e transformou a superioridade em gol. Aos 28 minutos, Vitor Feijão foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. João Pedro foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes. O time mineiro ainda tentou uma reação, porém, Ruy mandou por cima do gol de Richard na melhor tentativa mineira.

O América voltou melhor para o segundo tempo e foi para cima do Paraná. Ruy era o jogador que mais buscava o gol, mas faltou acertar o alvo defendido por Richard, que cometeu um pênalti em cima de Luan, aos 22 minutos. Bill chutou rasteiro no canto esquerdo para fazer 1 a 1.

O Paraná respondeu aos 30 minutos, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem. Robson cruzou para Vitor Feijão, que ia mandando para o gol, antes do assistente assinalar impedimento. Ainda deu tempo de Richard fazer boa defesa na tentativa de Ruy.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Vila Nova na terça-feira, às 21h30, no estádio Durival Britto, em Curitiba. No sábado, o América visita o Boa Esporte, às 16h30, em Varginha.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 PARANÁ

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Noberto, Messias, Rafael Lima e Pará (Neto Moura); Ernandes, Juninho, Ruy e Matheusinho (Renan Oliveira); Bill (Edno) e Luan. Técnico: Enderson Moreira.

PARANÁ - Richard; Júnior, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Gabriel Dias, Vinícius Kiss (Jhony) e Robson (Felipe Alves); Rafhael Lucas, João Pedro (Murilo Rangel) e Vitor Feijão. Técnico: Matheus Costa.

GOLS - João Pedro, aos 28 minutos do primeiro tempo. Bill, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pará e Bill (América-MG); Robson (Paraná).

RENDA - R$ 19.466.

PÚBLICO - 6.697 torcedores

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).