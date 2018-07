América-MG assume a ponta provisória da Série B

SÃO PAULO - Em um verdadeiro duelo de opostos, o América-MG mostrou que entrou na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano para lutar pelo acesso e voltou a vencer. A vítima desta vez foi o Vila Nova-GO, que perdeu por 2 a 0, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado, em partida válida pela quinta rodada da competição.

Com o resultado, o time do técnico Moacir Júnior soma quatro vitórias e um empate e assume, provisoriamente, a liderança da Série B, com 13 pontos. O time mineiro só pode perder a ponta para o Joinville, que enfrentará o Atlético-GO, às 21 horas deste sábado. O Vila Nova, por outro lado, segue na lanterna, com apenas um ponto ganho. O time estreou o técnico Waldemar Lemos, mas não conseguiu a sua primeira vitória.

Mostrando superioridade técnica, o América-MG já iniciou a partida levando perigo ao gol do Vila Nova. Logo aos três minutos, Andrei Girotto cobrou uma falta com categoria e a bola foi na rede pelo lado de fora. Em mais uma cobrança de falta, o time mineiro chegou ao primeiro gol. Mancini cruzou para a área e na primeira trave o zagueiro Vitor Hugo subiu e desviou em direção ao gol. O goleiro Cléber Alves ainda tentou espalmar, mas não chegou a tempo para defender.

Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o seu final, o time mandante conseguiu ampliar o placar. Novamente pela esquerda, Mancini subiu com facilidade e cruzou para a área. A bola passou por Obina e sobrou para Ricardinho, livre e sem goleiro, chutar para o fundo das redes aos 47 minutos.

No retorno dos dois times para a disputa da segunda etapa, o panorama do jogo não mudou. O América-MG continuou melhor que o Vila Nova e controlando o jogo tanto em termos de posse de bola, como na criação de oportunidades de gol. Aos nove minutos, Mancini deu um bonito passe para Obina dentro da área. O centroavante demorou muito para ajeitar o corpo e acabou chutando mascado, para fora.

Sem correr riscos, o time mineiro passou a apenas administrar o resultado e garantir a vitória, irritando os jogadores do Vila Nova, que não conseguiam recuperar a bola no meio-campo. Assim, a partida terminou com o triunfo americano por 2 a 0. O América-MG volta a campo para enfrentar o Joinville na próxima terça-feira, às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, no possível duelo de líderes, pela sexta rodada da Série B. Já o Vila Nova enfrentará a Ponte Preta, em Campinas, na mesma data e horário.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 VILA NOVA-GO

AMÉRICA-MG - Matheus; Elsinho, André, Vitor Hugo e Gilson; Andrei Girotto, Leandro Guerreiro (Thiago Santos), Pablo e Mancini (Doriva); Willians (Henrique) e Obina. Técnico Moacir Júnior.

VILA NOVA - Cléber Alves; Arthur, Álvaro, Gabriel e Christiano; Gilmak (Daniel Tijolo), Nenê Bonilha, Almir (Dimba) e Thiago Furlan (Gustavinho); Evandro Paulista e Marcelo Toscano. Técnico Waldemar Lemos.

GOLS - Vitor Hugo, aos 11 e Ricardinho, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edivaldo Elias da Silva (PR)

CARTÕES AMARELOS - Andrei Girotto (América-MG); Almir e Evandro Paulista (Vila Nova).

CARTÕES VERMELHOS - Álvaro (Vila Nova)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).