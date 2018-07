América-MG bate Botafogo e conquista 3.ª vitória seguida

BELO HORIZONTE - É a terceira vez que acontece, mas ainda é uma surpresa: mais uma vez o América-MG derrotou um adversário da parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e continua vivo na briga contra o rebaixamento. A vítima dessa vez foi o Botafogo, que perdeu por 2 a 1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), nesta quarta-feira, pela 35.ª rodada.

Apesar da vitória, o América ainda é o vice-lanterna da competição, agora com 34 pontos. Mas o clube que passou 21 rodadas seguidas no último lugar e só subiu uma posição na última rodada, terá mais um jogo complicado no próximo sábado - contra o São Paulo, no Morumbi. O Botafogo fica em quinto com 55 pontos, mas vê as chances de título minguarem e mesmo a vaga na Libertadores é incerta com essa fase. Seu próximo adversário é o Internacional, no domingo, no Engenhão.

O primeiro tempo começou equilibrado entre um futebol seguro com muito toque de bola do América e ataques ferozes do Botafogo, que ameaçou com perigo desde os primeiros minutos. O gol saiu aos 34 minutos, após uma saída de bola errada do time carioca. A bola sobrou para Fábio Júnior, que tentou uma ofensiva pela direita e foi parado por um pênalti de Jefferson, que ainda levou o cartão amarelo. A cobrança de Kempes na sequência foi forte e no meio do gol, firme e segura como o futebol que o América apresentou em toda a primeira etapa.

O Botafogo até reagiu após o gol, mas de forma desorganizada e desesperada, o que só serviu para fragilizar ainda mais sua defesa. A consequência disso foi rápida e não podia ser diferente: aos 40 minutos, Kempes tentou avançar em jogada individual, mas foi contido por Marcelo Matos que até conseguiu desviar a bola. Só que o seu colega Gustavo deixou a sobra passar e a bola chegou justamente nos pés de Fábio Júnior, que não teve dificuldade alguma em marcar o segundo do time da casa, para desespero dos botafoguenses.

No segundo tempo, o Botafogo voltou para o campo com a cabeça fria e duas mudanças no time: Herrera no lugar de Elkeson e Everton na vaga de Cortês. O futebol mudou e já aos 18 minutos Loco Abreu recebeu passe de Renato na área, tirou Neneca com classe e chutou com leveza para o fundo das redes, marcando para o clube do Rio de Janeiro.

O gol deu nova vida aos jogadores alvinegros, que passaram a acreditar na vitória ainda mais após Gilson derrubar Maicosuel e ser expulso. Mas mesmo em desvantagem numérica, o time de Givanildo Oliveira se fechou, segurou o placar e conquistou a terceira vitória seguida.

FICHA TÉCNICA

América-MG 2 x 1 Botafogo

América-MG - Neneca; Gabriel, Willian Rocha e Preto; Marcos Rocha, Leandro Ferreira, Amaral, Rodriguinho (Dudu) e Gilson; Kempes (Alessandro) e Fábio Júnior (Carleto). Técnico: Givanildo Oliveira.

Botafogo - Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira (Alexandre Oliveira) e Cortês (Everton); Gustavo, Marcelo Mattos, Renato, Elkeson (Herrera) e Maicosuel; Loco Abreu. Técnico: Caio Junior.

Gols - Kempes (pênalti), aos 34, e Fábio Júnior, aos 40 minutos do primeiro tempo; Loco Abreu, aos 18 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Leandro Ferreira e Amaral (América-MG); Elkeson, Maicosuel, Jefferson e Fábio Ferreira (Botafogo).

Cartão vermelho - Gilson (América-MG).

Árbitro - André Luiz Freitas de Castro (GO).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).