América-MG bate Caldense e faz semifinal contra Cruzeiro

As semifinais do Campeonato Mineiro estão definidas. Nesta segunda-feira, no último jogo pelas quartas de final, o América-MG confirmou o favoritismo e derrotou a Caldense por 2 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, se credenciando para enfrentar o Cruzeiro na luta por uma das vagas na decisão. Na outra chave, o Atlético-MG, melhor time da fase de classificação, jogará contra o Boa.

A definição dos finalistas será em confrontos de ida e volta. A Federação Mineira de Futebol divulgará nesta terça-feira a tabela completa das semifinais, mas já definiu que neste sábado, às 18 horas, o Boa receberá o Atlético-MG, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e o América-MG será mandante no clássico contra o Cruzeiro, no estádio Independência, no domingo, às 16 horas.

A rodada de volta será no final de semana dos dias 6 e 7 de abril com os dois jogos no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte: Atlético-MG x Boa e Cruzeiro x América-MG. Pelo regulamento, atleticanos e cruzeirenses terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais - vitória para cada lado com o mesmo saldo de gols ou dois empates. As finais do Campeonato Mineiro estão marcadas para os domingos seguintes, nos dias 14 e 21.

Nesta segunda-feira, o América-MG sofreu para derrotar a Caldense. O jogo, equilibrado com chances para os dois times, estava empatado até os 37 minutos do segundo tempo, quando a defesa do time visitante falhou e Matheusinho abriu o placar. Nos acréscimos, aos 46, João Paulo fez o gol que garantiu a vitória americana.