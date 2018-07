América-MG bate Figueirense e cola no G-4 da Série B

FLORIANOPÓLIS - O América-MG contou com dois gols de cabeça para se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B. Ao bater o Figueirense, por 2 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli, na noite desta segunda-feira, pela 21.ª rodada, o time mineiro entrou de vez na briga pelo G-4, grupo de acesso, enquanto o adversário se distancia cada vez mais dos melhores.

Antes o América havia perdido para o ABC, perdendo a chance de entrar no G-4. Agora, com 33 pontos, o time tem um a menos que o Joinville, deixando para trás Sport, Icasa, Avaí e Boa. Já o Figueirense estacionou nos 29 pontos e se encontra na zona intermediária, correndo o risco de perder algumas posições e se aproximar da degola no complemento da rodada.

O primeiro tempo começou com o Figueirense em cima do América-MG, mas o adversário conseguiu equilibrar as ações e levou a melhor nas bolas aéreas. Aos 18 minutos, Maylson aproveitou cruzamento de André Rocha e abriu o placar de cabeça. Sete minutos depois, Bady cobrou falta e Alessandro completou.

Aos 38 minutos, o zagueiro Vitor Hugo subiu na marca do pênalti e cabeceou sem chances para Tiago Volpi. Os donos da casa ainda tiveram duas chances antes do intervalo, esbarrando no goleiro Matheus.

No segundo tempo, o Figueirense teve muito mais posse de bola que o América-MG, principalmente nos minutos finais, mas encontrava dificuldades para furar a marcação adversária. E os donos da casa quase foram surpreendidos em um contra-ataque. Bady recebeu lançamento de Andrey Girotto e chutou em cima de Tiago Volpi. Irritada com o desempenho do time, a torcida passou a vaiar os jogadores do Figueirense.

O Figueirense volta a campo no próximo sábado, contra o Sport, às 16h20, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22.ª rodada. No mesmo dia e horário, o América-MG recebe o Palmeiras, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 X 2 AMÉRICA-MG

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; André Rocha (Zé Roberto), Douglas Marques, Bruno Pires e Wellington Saci; Nem, Tinga (William), Maylson e Tchô (Botti); Ricardinho e Rafael Costa. Técnico - Vinícius Eutrópio.

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Jaílton, Vitor Hugo e Danilo; Claudinei, Andrei Girotto, Leandro Ferreira e Bady (Elsinho); Willians (Elvis) e Alessandro (Fábio Junior). Técnico - Silas Pereira.

GOLS - Maylson, aos 18, Alessandro, aos 25, e Vitor Hugo, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Antônio Denival de Morais (PR).

CARTÕES AMARELOS - Jaílton e Leandro Silva (América-MG).

RENDA - R$ 28.685,00.

PÚBLICO - 2.634 pagantes (2.664 total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).