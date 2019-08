América-MG bate Guarani de virada e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Em jogo movimentado e com emoção até o fim, o América-MG bateu o Guarani por 3 a 2, de virada, na manha deste domingo, na Arena Independência, e deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida fechou a 18.ª rodada da competição.

Com o resultado, o time da casa deixou a zona do rebaixamento e subiu para a 13.ª posição com 21 pontos, dois a mais do que o Vila Nova, primeiro time dentro do Z4. O Guarani, com mais uma derrota, segue estacionado nos 13 pontos e é o lanterna da competição.

A distância para o Vitória, primeiro time fora da zona da degola, já é de seis pontos. O time paulista é o que mais perdeu na competição. São 11 derrotas em 18 jogos, com quatro empates e apenas três vitórias. A crise só aumenta.

O jogo começou movimentado e o Guarani saiu na frente aos 15 minutos, quando Igor Henrique recebeu na entrada da área e acertou belo chute, superando o goleiro Jori, que pulou, mas não conseguiu alcançar a bola.

Apenas quatro minutos mais tarde, o América respondeu com Júnior Viçosa. Após cobrança de escanteio, Felipe Azevedo desviou e o atacante se antecipou à marcação para completar para o gol e empatar a partida.

Logo no início da segunda etapa, o América chegou à virada. A bola bateu no braço de Diego Giaretta dentro da área e o árbitro capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade não teve dúvida para marcar o pênalti. Júnior Viçosa cobrou com tranquilidade e marcou seu segundo gol no jogo.

No entanto, o Guarani foi buscar o empate e conseguiu aos 29 minutos. Thallyson cobrou falta da direita e o lateral-esquerdo João Paulo, do América, desviou para trás, marcando gol contra.

Nos minutos finais, o América pressionou em busca do gol da vitória. Leandro Silva chegou a balançar as redes aos 44 minutos, mas a jogada foi anulada por impedimento, num lance duvidoso. Depois o goleiro Klever fez uma grande defesa, evitando o gol do mandante.

Aos 47 minutos, o time da casa seguiu rondando a área do visitante e a bola sobrou para Flávio, que bateu de primeira e estufou as redes para garantir a vitória.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 19.ª rodada da Série B, a última do primeiro turno. O Guarani recebe o Londrina no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o América vai ao estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enfrentar o São Bento.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 3 X 2 GUARANI

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho (Marcelo Toscano), Willian Maranhão, Geovane (Flávio) e Matheusinho (Neto Berola); Felipe Azevedo e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

GUARANI - Klever; Bruno Souza, Bruno Lima, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid (Deivid Souza), Igor Henrique, Arthur e Bady (Filipe Cirne); Davó e Michel Douglas (Eder Luis). Técnico: Thiago Carpini (interino).

GOLS - Igor Henrique, aos 15, e Júnior Viçosa, aos 19 minutos do primeiro tempo; Júnior Viçosa, aos 6, João Paulo (contra), aos 29, e Flávio, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Flávio (América-MG); Bruno Lima, Thallyson, Igor Henrique e Davó (Guarani).

RENDA - R$ 32.238,00

PÚBLICO - 4.213 torcedores

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).