América-MG bate Guarani e depende só de si para subir na última rodada

A briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro vai ser dura até a última rodada. O América-MG fez a sua parte, nesta 37ª e penúltima rodada, e bateu o Guarani por 1 a 0 em pleno estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nesta sexta-feira à noite.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 61 pontos, assumindo a terceira posição, e segue dependendo apenas de si para alcançar a Série A. O Atlético-GO soma os mesmos 61 pontos, porém, fica em quarto lugar por ter menos vitórias: 17 a 15. Entre os concorrentes pelo acesso, apenas o Coritiba, que tem um ponto a menos (60), ainda entra em campo na rodada e pode retomar a posição.

Já o Guarani, na 12ª posição, com 44 pontos, apenas cumpre tabela na reta final da competição. A equipe campineira está distante da briga pelo G-4 e já não corre nenhum risco de rebaixamento.

O primeiro tempo não teve muitas emoções. Precisando do resultado, o América tinha a responsabilidade de ditar o ritmo do jogo, mas não conseguia envolver o adversário. O time da casa, por sua vez, também apresentava dificuldades na construção das jogadas quando recuperava a posse de bola. Assim, as duas equipes se encaminharam para o intervalo com o empate sem gols persistindo no placar.

Na segunda etapa, o América teve de se soltar mais e partir para o ataque. Em uma das melhores jogadas da partida, Felipe Azevedo arriscou e exigiu bela defesa de Jefferson Paulino.

OBRIGADO! MUITO OBRIGADO por estarem sempre ao nosso lado. Nos bons e nos maus momentos, vocês nos apoiaram! #VamosSubirCoelho#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/kZfYdscBjB — América FC (@AmericaMG) November 23, 2019

A pressão continuou até os 34 minutos, quando Vitão abriu o placar. Após bate-rebate e mais uma bela defesa de Jefferson Paulino no chute de Ademir, a bola sobrou para novo chute cruzado de Ademir. Na pequena área, houve o desvio do meia Vitão. A defesa campineira pediu impedimento, mas a posição era legal.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado contra equipes já rebaixadas, para a disputa da última rodada da Série B. O Guarani visita o Londrina, no Estádio do Café, enquanto o América recebe o lanterna São Bento, no Independência.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 x 1 AMÉRICA-MG

GUARANI - Jefferson Paulino; Lenon (Pedro Acorsi), Bruno Silva, Luiz Gustavo e Bido; Felipe Guedes (Nando), Lucas Crispim, Arthur e Rondinelly; Davó (Renanzinho) e Diego Cardoso. Técnico: Thiago Carpini.

AMÉRICA-MG - Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Zé Ricardo, Flávio (Marcelo Toscano), Juninho, Felipe Azevedo e Matheusinho (Ademir); Júnior Viçosa (Vitão). Técnico: Felipe Conceição.

GOL - Vitão, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Acorsi, Bidu, Felipe Guedes e Diego Cardoso (Guarani); Diego Ferreira, Ricardo Silva e Vitão (América-MG).

RENDA - R$ 29.187,00.

PÚBLICO - 2.242 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).