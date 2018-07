América-MG bate Juventude e amplia vantagem na liderança da Série B

O América-MG é mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, o time mineiro foi até Caxias do Sul fazer um confronto direto contra o Juventude e venceu por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, pela 17.ª rodada. O time mineiro aumentou a sua invencibilidade para 11 partidas e chegou aos 33 pontos, ampliando a vantagem na ponta em relação aos seus rivais.

O Juventude, por exemplo, está na quarta posição com 27 pontos, mesma pontuação do Internacional, em terceiro. O vice-líder é o Guarani, com 28 pontos, e que sábado recebe o Londrina. A torcida não poupou o time pela derrota e os gaúchos deixaram o campo debaixo de vaias. O momento realmente não é bom para o Juventude. Sem ganhar há cinco jogos - dois empates e três derrotas -, corre o risco de deixar o G4, a zona de acesso, no complemento da rodada. O Juventude criou a primeira oportunidade logo aos dois minutos em chute forte de Tiago Marques, defendido por João Ricardo. Na sequência, aos dez, o América abriu o placar. Luan foi derrubado por Domingues dentro da área e Bill converteu o pênalti. Em busca do empate, o time da casa tinha mais posse de bola, mas era o visitante quem criava as principais oportunidades. Ernandes, duas vezes, esteve próximo de ampliar o placar.

O time gaúcho voltou do intervalo esboçando uma pressão, mas mesmo assim encontrava dificuldades para finalizar ao gol de João Ricardo e viu o América assustar em chutes de Luan e Hugo Almeida. Na melhor oportunidade, Ramon foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Caio desviou e a bola parou na trave. Depois, Micael se antecipou ao goleiro e cabeceou por cima. Nos minutos finais, os donos da casa foram com tudo ao ataque, mas não furaram o bloqueio mineiro.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será disputada a 18.ª rodada. O Juventude enfrenta o Figueirense, às 19h15, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto o América recebe o Londrina, às 20h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 AMÉRICA-MG

JUVENTUDE - Oliveira; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Wanderson, Lucas (Ramon), Leílson e Wallacer (Caprini); Caion (Juninho) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Juninho, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Zé Ricardo, Ernandes e Neto Moura (David); Matheusinho (Hugo Cabral), Luan e Bill (Hugo Almeida). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Bill, aos 11 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Caion, Domingues e Lucas (Juventude); Rafael Lima, João Ricardo e Zé Ricardo (América-MG).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).