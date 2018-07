América-MG bate Luverdense e ainda sonha com acesso

O América-MG venceu o Luverdense de virada, por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), e manteve viva a esperança de subir à elite do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube mineiro subiu à sétima posição, somando 55 pontos, um a menos que o Boa, último time dentro do G-4 e que ganhou do líder Joinville por 1 a 0.

Se não fossem os seis pontos tirados pelo STJD, o time mineiro estaria com confortável no G4, com 61 pontos. Do outro lado, o Luverdense caiu para o 13.° lugar, mas não corre risco de rebaixamento já que soma 46 pontos.

A etapa inicial foi marcada por muita disputa, chances para os dois lados, mas nenhum gol. Da metade até o fim da primeira etapa, a partida perdeu em qualidade técnica e, mesmo desorganizado, o time da casa segurou o ímpeto mineiro.

O Luverdense voltou melhor para a etapa complementar, com mais posse de bola e atacando mais. Aos 11 minutos, a recompensa por dominar a partida: o atacante Mateus Lima completou o cruzamento para o gol vazio e inaugurou o placar.

Mesmo depois do gol, o time do Mato Grosso continuou melhor, com mais presença no ataque e dando poucas chances ao time mineiro. Mas o América-MG acordou e em apenas oito minutos virou o jogo. Aos 25, o zagueiro Thiago Santos, sozinho dentro da área, diminuiu em chute forte. Aos 33, após duas mexidas ofensivas do técnico Givanildo Oliveira, Pablo cruzou na medida para Gilson, que não desperdiçou e cabeceou por cima do goleiro Thomazella.

Aos 39 minutos, o árbitro marcou um pênalti duvidoso e só não complicou a vida do time mineiro pois o goleiro João Ricardo defendeu. O time de Minas Gerais soube se defender bem mesmo com um jogador a menos e saiu vencedor.

Nas últimas duas rodadas, o Luverdense tem um duelo dificílimo contra o líder Joinville na casa do adversário e depois encerra a sua participação em casa contra o Ceará. O América-MG não fica atrás em termos de dificuldade, já que pega a vice-líder Ponte Preta, em Campinas, e depois recebe o Sampaio Corrêa, na última rodada.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 2 AMÉRICA-MG

LUVERDENSE - Thomazella; Paulinho, Montoya, Júlio Terceiro e Jean Patrick; Gilson, Glécio, Samuel (Felipe Alves) e Washignton; Léo (Matheus Lima) e Misael. Técnico: Maico Gaúcho.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Renato Santos, Vitor Hugo e Raul; Leandro Guerreiro, Andrei Girotto (Thiago Santos), Renan Oliveira (Tchô) e Gilson; Willians e Júnior Negão (Rubens). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Mateus Lima, aos 11, Thiago Santos, aos 25, e Gilson, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitor Hugo, Raul, Andrei Girotto e Renato Santos (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Tchô (América-MG).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).