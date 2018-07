América-MG bate o Figueirense e assume a liderança da Série B

O América-MG segue embalado na Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro bateu o Figueirense por 4 a 2, no estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, pela 16.ª rodada, chegou a 10 jogos sem perder e dorme na liderança da competição.

Com 30 pontos, o América-MG ultrapassou os líderes Guarani e Juventude, ambos com três pontos a menos, mas que só entram em campo neste sábado. O Figueirense, com apenas 16 pontos em 16 jogos, é o 18.º colocado e se afunda ainda mais na zona do rebaixamento.

O time mineiro resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos 15 minutos, Bill fez o passe perfeito para Norberto, surpreendendo a defesa e deixando o lateral-direito em condições de dominar e bater cruzado para abrir o placar.

Apenas três minutos mais tarde, foi a vez de Ruy descolar passe na medida para Matheusinho, que serviu Luan. O atacante tocou de primeira na pequena área e marcou o segundo gol. Para ampliar ainda na primeira etapa, aos 31, Bill ajeitou para Ruy e o meia encheu o pé acertando o ângulo em chute indefensável para o goleiro Saulo.

Na segunda etapa, o técnico Marcelo Cabo promoveu as entradas de Luidy e do estreante Nicolas Careca no Figueirense e as trocas deram resultado. Aos 12 minutos, Luidy cruzou e Careca cabeceou, diminuindo o placar com ajuda do goleiro João Ricardo, que falhou. Ele não conseguiu segurar a bola que parecia sem perigo.

A reação, no entanto, parou por aí. Ainda deu tempo do América-MG marcar o quarto gol. Em cobrança de escanteio, aos 29 minutos, Messias se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo das redes. No último minuto, Henan ainda marcou o segundo do Figueirense, cobrando pênalti, mas o gol nem foi comemorado porque não havia mais tempo para nada.

O América-MG só volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 17.ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Figueirense recebe o Vila Nova no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 4 x 2 FIGUEIRENSE

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Rafael Lima, Messias e Giovanni; Ernandes, Zé Ricardo, Matheusinho (Mike) e Ruy (David); Luan e Bill (Hugo Almeida). Técnico: Enderson Moreira.

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu Vieira, Marquinhos, Ferreira e Juliano; Matheus Pereira (Luidy), Zé Antônio e Renan Mota; Robinho (Marcus Índio), Henan e Walterson (Nicolas Careca). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Norberto, aos 15, Luan, aos 18, e Ruy, aos 31 minutos do primeiro tempo; Nicolas Careca, aos 12, Messias, aos 30, e Henan (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruy (América-MG); Zé Antônio (Figueirense).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 17.777,00.

PÚBLICO - 3.236 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).