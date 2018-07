América-MG bate Santa Cruz e encerra jejum na Série B

No reencontro do recém-contratado técnico Givanildo de Oliveira com a torcida, o América-MG conseguiu encerrar um jejum de sete jogos sem vitória. Na tarde deste sábado, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o time mineiro derrotou o Santa Cruz, por 1 a 0, pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O último resultado positivo havia sido contra a Ponte Preta, no dia 22 de agosto. Desde então foram dois empates e cinco derrotas. Punido com a perda de 21 pontos pela escalação irregular de um jogador - o lateral Eduardo -, os mineiros são os lanternas com 19, enquanto o Santa Cruz é o décimo com 34 pontos.

De volta ao palco onde conquistou a Série B de 1997 e a Série C de 2009 no comando do América-MG, o técnico Givanildo de Oliveira viu o time mineiro se impor no começo do jogo, utilizando a velocidade dos homens de frente. Bem postado na marcação, o Santa Cruz não deixou os donos da casa finalizassem com perigo a Thiago Cardoso.

Aos 20 minutos, porém, o América-MG conseguiu transformar o domínio em bola na rede. Elsinho aproveitou passe de Pablo na entrada da área e mandou colocado de perna esquerda, sem chance para o goleiro pernambucano.

Com a vantagem, o América-MG utilizou a posse de bola para controlar e não permitiu uma reação imediata do Santa Cruz. Sofrendo para equilibrar a partida, o time visitante tentou explorar lançamentos longos, já que Wescley e Danilo Pires pouco apareceram, mas Léo Gamalho e Keno praticamente não receberam a bola.

No segundo tempo, o técnico Oliveira Canindé apostou na entrada de Renatinho no meio de campo para tentar tirar o Santa Cruz de trás. A alteração surtiu efeito e o time pernambucano melhorou. Léo Gamalho e Danilo Pires assustaram o goleiro João Ricardo, que praticamente não trabalhou na primeira etapa.

O ímpeto pernambucano, no entanto, não durou muito tempo. Apesar de ter mais posse de bola, o Santa Cruz não conseguiu finalizar com qualidade e a torcida do América-MG conseguiu voltar a comemorar uma vitória.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, às 19h30. O América-MG recebe o Atlético-GO, novamente na Arena Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Santa Cruz encara o Boa Esporte, no Arruda, em Recife.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 SANTA CRUZ

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Elsinho (Bruninho), Adalberto, Vitor Hugo e Raul; Leandro Guerreiro, Andrei Girotto, Pablo e Renan Oliveira (André); Gilson e Junior Negrão (Rubens). Técnico: Givanildo Oliveira.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Renan Fonseca, Everton Sena e Tiago Costa; Sandro Manoel, Memo (Aílton), Danilo Pires e Wescley (Renatinho); Keno (Flávio Caça-Rato) e Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

GOL - Elsinho, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

CARTÕES AMARELOS - Bruninho (América-MG); Tiago Costa, Tony e Renan Fonseca (Santa Cruz).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).