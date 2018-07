América-MG bate Vila Nova e assume liderança provisória da Série B

O América Mineiro segue brigando ponto a ponto com o Internacional pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, os comandados de Enderson Moreira venceram o Vila Nova, adversário direto na briga pelo G4, pelo placar de 1 a 0, em partida disputada na Arena Independência, pela abertura da 25.ª rodada. O único gol foi marcado por Renan Oliveira.

Com o resultado, o América reassumiu a liderança, com 48 pontos, a três do Internacional, que entra em campo apenas no sábado, diante do Náutico. Já o Vila Nova ficou na terceira posição, com 42, podendo terminar a rodada fora do G4.

Os dois times fizeram um primeiro tempo muito cauteloso para duas equipes que estão brigando pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O clube mineiro, no entanto, buscava mais o jogo e chegou a ficar em um determinado momento com 70% de posse de bola. O time goiano atuou de forma defensiva, visando surpreender no contra-ataque.

A tática montada por Hemerson Maria foi por água abaixo aos 21 minutos. Matheusinho recebeu pela direita e pedalou em cima de três jogadores do Vila Nova. O meia deu belo toque para Norberto, que cruzou na medida para Renan Oliveira só empurrar para o fundo das redes. O time goiano saiu um pouco mais após ter sofrido o gol, mas parou na marcação compacta do adversário.

No segundo tempo, ambos caíram ainda mais de produção. O América tirou o pé do acelerador e foi administrando o resultado, enquanto o Vila não conseguia impor perigo ao rival, tanto que só assustou aos 27 minutos, em um arremate de Maguinho, pela linha de fundo. A resposta da equipe mineira aconteceu apenas aos 35 minutos. David cruzou para Luan e o ex-atacante do Palmeiras mandou rente à trave. Na frente do placar, o América recuou e fez a bola rodar para garantir mais três pontos na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o CRB na terça-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No dia seguinte, o América Mineiro visita o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 X 0 VILA NOVA

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto (Ceará), Lima, Rafael Lima e Pará; Zé Ricardo (David), Juninho, Renan Oliveira e Matheusinho; Hugo Almeida (Edno) e Luan. Técnico: Enderson Moreira.

VILA NOVA - Luis Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Gaston Filgueira (Mateus Muller); Geovane, PH (Mateus Muller), Alan Mineiro e Marcelinho (Léo Rodrigues); Jenison e Mateus Anderson (Tiago Adan). Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Renan Oliveira, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Lima (América-MG); Gaston Filgueira (Vila Nova).

RENDA - R$ 25.931,00.

PÚBLICO - 4.413 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).