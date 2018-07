América-MG bate xará potiguar fora e sobe para quinto

Com a vitória, o time mineiro subiu para a quinta colocação, com oito pontos ganhos, enquanto o América-RN fica na zona de rebaixamento, com dois pontos, no 17.º lugar.

Apesar da pressão inicial do time da casa, quem abriu o placar foi o América-MG. Aos dez minutos, Danilo cobrou falta da lateral e Micão subiu no segundo andar, testando firme para fazer 1 a 0. Aos 27, o mesmo Danilo fez boa jogada pela direita e rolou para Luciano, que chegou batendo forte para ampliar o marcador.

Perdendo por 2 a 0, o time da casa fez duas modificações ainda na primeira etapa, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Flávio. Na etapa complementar, a história foi a mesma, e Flávio negou várias chances de gol ao América-RN, que conheceu sua primeira derrota atuando no Machadão nesta Série B.

As duas equipes voltam a campo no final desta semana e têm confrontos regionais pela frente, na quinta rodada da Série B. O América-RN faz um duelo nordestino contra o Náutico, às 21 horas desta sexta-feira, nos Aflitos. O xará mineiro recebe o Ipatinga, um dia depois, no mesmo horário, no Mineirão.

Ficha técnica:

América-RN 0 x 2 América-MG

América-RN - Fabiano; Thoni (Emerson), Robson, Edson Rocha e Tarracha; Jackson (Rodrigo Dantas), Elielton (Assis), Juninho e Saulo; Flávio Recife e Adriano Magrão. Técnico: Gilmar Iser

América-MG - Flávio; Gabriel Santos, Micão e Preto; Danilo, Leandro Ferreira, Dudu Araxá, Luciano (Neto Maranhão) e Rodrigo (Zé Rodolfo); Laécio (Thiago Silvy) e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

Gols - Micão, aos dez, e Luciano aos 27 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Edson Rocha e Jackson (América-RN); Dudu Araxá e Gabriel Santos (América-MG)

Cartão vermelho - Dudu Araxá (América-MG).

Árbitro - Cleston Santino Pereira (CE).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Machadão, em Natal (RN).