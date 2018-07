América-MG busca equilíbrio em Curitiba para não entrar na zona de rebaixamento

A derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro na última quinta-feira já faz parte do passado. Próximo da zona de rebaixamento, o América-MG não tem tempo para se lamentar, já que entra em campo no domingo, às 16 horas, contra o Paraná no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR), pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Drubscky espera ver mais equilíbrio e intensidade para o time assegurar a vitória.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Veja mais notícias do Campeonato Brasileiro

"O campeonato é muito forte e não podemos bobear diante de nossos adversários. Abrimos o placar e não soubemos ampliá-lo, daí fomos castigados. Vamos tentar corrigir este comportamento lá no Paraná, noutro jogo muito importante", revelou o técnico. A preocupação é pontuar para não entrar na zona de rebaixamento, afinal o time soma apenas 14 pontos.

Drubscky ainda não sabe se vai poder contar com o lateral-direito Norberto, que saiu ainda no primeiro tempo do clássico mineiro com dores no joelho direito. Ele não participou do treinamento de sexta-feira e ainda precisa ser reavaliado pelos médicos, mas, se não puder atuar, o técnico pode manter Ademir, atacante que entrou improvisado na posição contra o Cruzeiro.

O restante do time deve ser o mesmo, com a escalação de quatro volantes. Esta foi a opção após ele perder o meia Serginho ainda na concentração. O jogador pertence ao Santos e está praticamente negociado com o Kashima Antlers, do Japão, por R$ 7,7 milhões. É uma perda importante, afinal ele é o artilheiro do time na temporada com sete gols.

O goleiro Jori, o zagueiro Lima, os meias Matheusinho e Renan Oliveira, além dos atacantes Aylon e Luan ainda não se recuperaram de lesões e nem viajaram para Curitiba.