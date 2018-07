América-MG confirma Enderson Moreira como 3º técnico no Brasileiro O América-MG anunciou no final da tarde a contratação do técnico Enderson Moreira, de 44 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador, que estava sem clube desde que deixou o Goiás na Série B, vai ser apresentado nesta quinta-feira, às 11h, no CT Lanna Drumond. Ele já comandará o time no duelo diante do Flamengo e foi contratado para substituir o português Sérgio Farias, que por sua vez entrou no lugar de Givanildo Oliveira.