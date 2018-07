América-MG convence Conmebol e terá nome e escudo em jogos no Independência Mesmo jogando a Série B do Brasileirão, o América-MG está diretamente interessado na Copa Libertadores, a ponto de travar uma queda de braço com a Conmebol. No fim, a vitória foi do clube mineiro, que foi autorizado a ter seu nome e escudo expostos no Independência em todos os jogos da Libertadores que ocorrerem no estádio. A decisão já vale para a partida de logo mais entre Atlético-MG e Santa Fe, da Colômbia.