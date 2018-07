América-MG corre o risco de perder 21 pontos na Série B

Caminhando a passos largos rumo ao retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o América-MG poderá perder 21 pontos na Série B. Isto porque a diretoria do Joinville denunciou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que o time mineiro utilizou o lateral Eduardo, ex-Palmeiras e Guarani, de forma irregular em uma partida e relacionou o atleta irregularmente em outras três. Sendo assim, o clube de Belo Horizonte pode cair da ponta para a última posição.

Segundo a denúncia, Eduardo atuou em dois clubes diferentes - São Bernardo e Portuguesa - em competições nacionais nesta temporada antes de se transferir para o América-MG. Isto é irregular de acordo com o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz "incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente", e com o artigo 49 do Regulamento Geral de Competições 2014 da CBF.

"A diretoria me deu carta branca na situação e concluímos hoje (sexta-feira). Protocolamos junto ao STJD uma notícia de infração contra o América-MG. No nosso entendimento, o atleta chamado Eduardo, lateral-esquerdo, teria atuado irregular em quatro partidas, três como suplentes e uma atuando. A partir de agora é o trabalho da procuradoria saber se vai denunciar, se vai ter a perda de x ou y pontos e saber se vai julgar pela condenação ou não do América", comentou o advogado Roberto Pugliese Junior, representante jurídico do Joinville.

Eduardo disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo e ficou no clube até o final da primeira fase da Copa do Brasil. Sendo assim, ele participou dos dois jogos contra o Paraná pela competição. Do ABC paulista seguiu para a Portuguesa, onde entrou em campo em seis oportunidades pela Série B do Brasileiro. Após mudança da comissão técnica, ele deixou o clube e foi para o América-MG.

Em Minas Gerais, o lateral foi relacionado em quatro oportunidades, mas só entrou em campo uma vez - na vitória sobre o ABC por 1 a 0. Nas partidas contra Paraná, com vitória por 1 a 0, Oeste, com vitória por 3 a 0, e América-RN, na derrota por 1 a 0, ele esteve apenas no banco de reservas. Sendo assim, o América-MG perde os noves pontos conquistados dentro de campo, mais outros 12 referentes aos jogos disputados com Eduardo na súmula.

Na última quinta, o lateral teve seu contrato rescindido com o time mineiro. O América-MG garantiu que o jogador não foi escalado em situação irregular e afirmou que não discutirá termos jurídicos. Isso agora porque deverá ir aos tribunais.