América-MG demite Mauro Fernandes após derrota Sem chances de voltar à elite do futebol brasileiro, o América Mineiro decidiu demitir o técnico Mauro Fernandes. A saída do treinador foi definida e anunciada na noite de terça-feira, após a derrota por 1 a 0 para o ASA, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada da Série B. De acordo com Francisco Santiago, integrante do Conselho de Administração do clube, a saída do técnico faz parte do planejamento do clube para 2013.