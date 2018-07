América-MG denuncia Boa Esporte e espera obter vaga no STJD

Está vindo mais confusão por aí. Depois do América-MG, punido com a perda de seis pontos pela situação irregular do lateral-esquerdo Eduardo, mais um clube mineiro pode ser levado a julgamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Uma interpretação no Regulamento Específico da Competição (REC) pode entender que o Boa tenha feito oito transações de jogadores de clubes que disputam a Série B, enquanto que o máximo permitido são cinco.

Interessado no caso, o América-MG encaminhou a denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e tem o apoio do Ceará e do Avaí, clubes que também lutam pelo acesso.

Envolvido neste caso, o Boa foi um dos denunciantes do América-MG à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), junto com o Joinville. Por isso, o time de Belo Horizonte ficou, de certa forma, ressentido e encaminhou a denúncia para a Procuradoria.

Além disso, o América-MG luta diretamente com o Boa pelo acesso na Série B. Na verdade, o time de Varginha (MG), surpresa na quarta posição, contratou apenas cinco jogadores que disputaram a Série B deste ano: Sandro Silva (Vasco), Lula (América-MG), Eric (Oeste), Romão (Portuguesa) e Franci (Joinville), todos sem terem estourado o limite de seis jogos.

O problema é que o artigo 7.º do Regulamento Específico de Competições, em seu Parágrafo Único, diz que "cada clube poderá receber até cinco atletas transferidos de outros clubes do Campeonato da Série B e de um mesmo clube da Série B somente poderá receber até três atletas", sem deixar claro, necessariamente, que o jogador tenha disputado a Série B deste ano.

Desta forma, o Boa tem mais três jogadores contratados e que no início do ano disputaram campeonatos estaduais ou Copa do Brasil por clubes que pertencem à Série B do Campeonato Brasileiro - casos de Denner (Bragantino), Piauí (Oeste) e William Magrão (Portuguesa).

Por se tratar de um acontecimento bastante específico, ainda não se sabe se a procuradoria da CBF encaminhará o caso para o STJD. Caso isso aconteça, o Boa corre o risco de ser excluído da competição por ferir o regulamento ou perder entre 27 e 39 pontos - se punir o clube apenas pelas oito partidas em que Romão, o último contratado, foi relacionado - deixando de brigar pelo acesso e passando a rebaixado para a Série C.

O Boa é o atual quarto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com 56 pontos, um a mais que o América-MG, atualmente em sétimo lugar.