América-MG derrota Avaí e ainda briga pelo acesso à Série A

Mesmo perdendo seis pontos em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por escalar o lateral Eduardo de forma irregular, o América-MG voltou a entrar na briga para chegar à elite do futebol brasileiro. Na noite desta sexta-feira, ganhou do Avaí por 3 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da Série B, e manteve vivo o sonho do acesso.

Com a vitória, o América-MG quebrou uma série de dois tropeços seguidos e subiu para a sétima posição com 52 pontos, apenas um atrás do quarto colocado Boa, que ainda joga neste sábado pela 35ª rodada. Já o Avaí desperdiçou a chance de voltar ao G4, ao somar o segundo jogo consecutivo sem ganhar (são quatro derrotas e dois empates), ficando estacionado nos 53 pontos, em sexto lugar.

O primeiro tempo no Independência teve muitas chances de gols. A falta de pontaria, porém, foi o principal motivo do placar não ser inaugurado. O clube mineiro soube conter os avanços adversários e ficou muito perto de sair na frente, mas não teve sucesso.

A segunda etapa foi toda do América-MG. O time da casa fez o primeiro gol logo aos dois minutos, quando Gilson cobrou falta na cabeça do zagueiro Adalberto, que desviou e mandou para o fundo das redes.

O segundo gol não demorou a sair. Aos 15 minutos, Obina foi derrubado por Eduardo Costa na área. E ele próprio foi para cobrança do pênalti, fazendo 2 a 0 para o América-MG.

Atrás do placar, o Avaí se abateu e foi facilmente dominado pelo time mineiro, que ainda fez o terceiro. Aos 26 minutos, Renan Oliveira deu lançamento primoroso para Willians, que tocou na saída do goleiro Vagner. Antes do apito final, Obina ainda foi expulso por ter xingado o árbitro, mas já era tarde para uma reação do time catarinense.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta a rebaixada Portuguesa na terça-feira, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia, o América-MG tem pela frente o Luverdense, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 3 X 0 AVAÍ

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Adalberto, Vitor Hugo e Raul; Leandro Guerreiro (Thiago Santos), Andrei Girotto, Mancini (Renan Oliveira) e Gilson; Willians (Magrão) e Obina. Técnico: Givanildo Oliveira.

AVAÍ - Vagner; Bocão (Diego Felipe), Antônio Carlos, Pablo e Eltinho; Eduardo Costa, Revson (Diego Viana), João Filipe e Marquinhos; Anderson Lopes (Bruno Mendes) e Roberto. Técnico: Geninho.

GOLS - Adalberto, aos dois, Obina (pênalti), aos 16, e Willians, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Adalberto, Raul e Gilson (América-MG); Eduardo Costa (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Obina (América-MG).

RENDA - R$ 16.610,00.

PÚBLICO - 1.692 pagantes.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).