América-MG derrota o Coritiba e deixa a lanterna do Brasileiro

O América-MG venceu a primeira sob o comando do técnico português Sérgio Vieira. Neste sábado, o time mineiro bateu o Coritiba por 2 a 1, de virada, em partida disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o América-MG vai a oito pontos na tabela de classificação e deixa a lanterna da competição para o Sport, mas ainda segue na zona de rebaixamento - em 18.º lugar. O Coritiba permanece com oito pontos, na 16.ª posição.

Sérgio Vieira estreou na equipe mineira na sétima rodada. Desde então foram duas derrotas - para Internacional e Botafogo, ambas na casa dos adversários. Os gols deste sábado foram marcados por Kleber, para o Coritiba, Adalberto e Borges, para o América-MG.

Osman, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, não alcançou cruzamento rasteiro de Ernandes da esquerda, desperdiçando a primeira chance de gol do América-MG na partida. O time da casa começou melhor e aos 9 Borges aproveitou sobra de bola dentro da área e marcou, mas anulado por impedimento.

Aos 11 minutos foi a vez do Coritiba chegar. Juan cobrou falta para dentro da área e o goleiro João Ricardo tirou de soco quando Kleber já se preparava para cabecear. Aos 27, Ernandes, pela esquerda, levantou a bola na área. João Paulo tentou o corte, mas a bola sobrou para Eduardo, que chutou forte - o goleiro paranaense defendeu. Do outro lado, João Ricardo, aos 32, fez ótima defesa em cabeçada à queima-roupa de Juan.

As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. Aos 2 minutos, Borges chutou em cima do goleiro do Coritiba, depois de passe de Eduardo. O América-MG desperdiçou boa chance, mas o Coritiba, não. Aos 4, Ruy lançou Kleber, que driblou João Ricardo e marcou.

O time de Belo Horizonte empatou aos 9 minutos. Já que os homens de frente não rendiam, coube a Adalberto fazer. O zagueiro aproveitou rebote do goleiro Wilson, que bateu roupa em falta cobrada por Danilo. O mesmo Adalberto lançou Borges aos 12. O atacante, que não fazia boa partida, tocou por cobertura, virando o placar no estádio Independência.

Aos 21 minutos, Juan cobrou falta na trave esquerda de João Ricardo. Aos 39, Adalberto faz recuo errado, João Ricardo deixou o gol e conseguiu tirar a bola de Kleber. Na sobra, Juan chutou por cima e Artur tirou em cima da linha. Um minuto depois, Bruno Sávio chuta à direita de Wilson. Fim de jogo com muita emoção em Belo Horizonte.

Pela 10.ª rodada, o América-MG volta a campo nesta terça-feira. Joga contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30. O Coritiba, no mesmo horário, mas na quinta, recebe o Internacional, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 1 CORITIBA

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Helder, Artur, Adalberto e Danilo; Leandro Guerreiro, Juninho, Hernandes e Eduardo (Alan Mineiro); Osman (Bruno Sávio) e Borges (Victor Rangel). Técnico: Sérgio Vieira.

CORITIBA - Wilson; Dodô, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos; Edinho, João Paulo (Leandro), Ruy (Ortega), Juan e Felipe Amorim (Vinícius); Kleber. Técnico: Pachequinho (interino).

GOLS - Kleber, aos 4, Adalberto, aos 9, e Borges, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho (América-MG); João Paulo e Carlinhos (Coritiba).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).