América-MG derrota o Ipatinga na despedida da Série B

Os dois times tinham suas situações resolvidas antes do início da rodada. Sem chances, o América-MG terminará no meio da tabela de classificação, com 55 pontos. Já o Ipatinga foi rebaixado há duas rodadas e torce agora contra o Barueri para não terminar na lanterna, com 31 pontos.

Aproveitando o caráter amistoso da partida, o treinador do América-MG, Vinicius Eutrópio, escalou seis jogadores formados nas categorias de base do clube e conseguiu começar melhor a partida. Com mais velocidade, os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos. Após jogada pela esquerda, Júnior Timbó rolou para Patrick, que bateu de primeira e encobriu o goleiro Helton Leite, marcando um belo gol.

Com atuação destacada do atacante Kaká, o América-MG seguiu melhor. Controlando a partida, a equipe perdeu grande oportunidade de marcar com o veterano Fábio Júnior. Após jogada pelo lado esquerdo, Pedrão não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou para o atacante, que finalizou sem marcação na trave.

No final da primeira etapa, porém, o Ipatinga conseguiu encaixar um contra-ataque e empatar. Aos 38 minutos, o volante Ronaldo recebeu de Márcio Diogo na entrada da área e tentou fazer o cruzamento para Léo Santiago. A bola, no entanto, encobriu o goleiro Matheus e morreu no ângulo.

Ao contrário da primeira etapa, foi o Ipatinga quem começou melhor e criou boas chances de gol com Max Carrasco, em chute de fora da área, e Sílvio, após cobrança de escanteio. O América-MG não conseguiu repetir o bom futebol do primeiro tempo e viu os visitantes assustarem o goleiro Matheus, novamente, em chances claras perdidas por Márcio Diogo e Bruninho.

Para tentar a reação, Vinícius Eutrópio mexeu no time. E as alterações deram efeito. Em jogada dos dois atletas que haviam acabado de entrar, Rodrigo Pimpão ajeitou para Geovanni e o meia acertou o ângulo do goleiro Helton Leite. O atacante poderia ter aumentado o marcador, mas, livre de marcação, escorou para fora cruzamento rasteiro dentro da pequena área. Aos 47 minutos, porém, Lula deu números finais ao duelo aproveitando cobrança de escanteio.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 1 IPATINGA

AMÉRICA-MG - Matheus; Rodrigo Heffner (Agenor), Lusa, Vinicius Simon e Bryan; Dudu, China, Patrick e Junior Timbó (Geovanni); Kaká (Rodrigo Pimpão) e Fábio Júnior. Técnico: Vinícius Eutrópio.

IPATINGA - Helton Leite; Gedeílson, Sílvio, Pedrão e Edson (Bruno Batata); Marcel, Max Carrasco, Ronaldo (Vinicius Kiss) e Bruninho; Léo Santino e Márcio Diogo. Técnico: Eugênio Souza.

GOLS - Patrick, aos 8, e Ronaldo, aos 37 minutos do primeiro tempo; Geovanni, aos 27, e Lula, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu (América-MG); Marcel, Ronaldo, Sílvio e Edson (Ipatinga).

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).