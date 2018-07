América-MG derrota o Juventude em casa e fica mais perto do título da Série B

O América-MG colocou uma mão no título do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, ao derrotar o Juventude pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36.ª rodada. Com o resultado, o time mineiro se isolou ainda mais na liderança com 69 pontos, quatro na frente do Internacional. Já o Juventude ficou estacionado em oitavo lugar, com 50.

O líder entrou em campo sabendo do empate do Internacional contra o Oeste e partiu para cima do Juventude. Logo aos três minutos, Neto Moura avançou pela direita e cruzou para Giovanni, que cabeceou rente à trave do goleiro Matheus Cavichioli.

O time mineiro seguiu pressionando e perdeu boas oportunidades de abrir o placar. Aos 20 minutos, Luan foi lançado em velocidade e soltou a bomba. Micael desviou e por muito pouco a bola não parou no próprio gol. Bill também teve a chance de marcar, mas Matheus Cavichioli saiu para afastar o perigo.

Sem mais chances de conquistar o acesso, o Juventude não teve pressa para ameaçar o América-MG. Na última tentativa do time, João Paulo quase acertou um peixinho para colocar o time gaúcho na frente do placar.

No segundo tempo, o América-MG foi com tudo para cima do Juventude. De tanto pressionar, o time mineiro chegou ao gol aos 30 minutos. Pará foi acionado pelo lado esquerdo e cruzou. A bola vinha na direção de Matheus Cavichioli, mas Maurício tentou cortar e acabou jogando contra o próprio gol.

E o América-MG por muito pouco não fez o segundo logo na sequência. Renan Oliveira fez boa jogada e cruzou para Pará. O lateral-esquerdo pegou de primeira, mas mandou pela linha de fundo. Depois foi a vez de Bill tentar. O atacante, porém, parou na defesa de Matheus Cavichioli.

A situação do América-MG melhorou ainda mais aos 43 minutos. Caprini entrou com sola em Juninho e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Juventude quase empatou. Ramon dominou e chutou no canto esquerdo de João Ricardo, que pulou para salvar a equipe mineira.

Na próxima rodada, a 37.ª, o Juventude enfrenta o Figueirense nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Alfreco Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No sábado, às 17 horas, o América-MG visita o Londrina no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 0 JUVENTUDE

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima (Roger) e Giovanni (Pará); Juninho, Ernandes, Neto Moura (Ruy); Renan Oliveira, Bill e Luan. Técnico: Enderson Moreira.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Pará; Mateus Santana, Diego Felipe, Juninho Silva (Yago) e Wallacer (Caprini); Ramon e João Paulo (Wesley Natã). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOL - Maurício (contra), aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pará (América-MG); Bruno Ribeiro, Miclae, Mateus Santana e Juninho Silva (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Caprini (Juventude).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

RENDA - R$ 33.883,00.

PÚBLICO - 10.024 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).