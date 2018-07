América-MG derruba Figueirense e festeja a 1.ª vitória

O triunfo colocou a equipe mineira na oitava posição da tabela de classificação, com cinco pontos. Já o Figueirense perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada e permanece com seis pontos, agora na quinta colocação.

O América começou bem a partida e criou mais chances de gol que o Figueirense, que jogava na base do contra-ataque. E terminou o primeiro tempo na frente do placar. Aos 39 minutos, Danilo cobrou falta na área, o atacante Fábio Junior desviou de cabeça, a bola bateu na trave e sobrou para Luciano, que só teve o trabalho de empurrar, também de cabeça, para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o jogo esfriou e as duas equipes criaram poucas chances de alterar o placar. Ainda no final da partida, o Figueirense chutou uma bola no travessão com Roberto Firmino. Mas foi só isso.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O Figueirense joga em Florianópolis, às 19h30, contra o Náutico. O América entra em campo, às 21h50, contra o América-RN, em Natal.

Ficha técnica

América-MG 1 x 0 Figueirense

América-MG - Flávio; Gabriel Santos, Otávio (Micão) e Preto; Danilo, Leandro Ferreira, Luciano (Jandson), Dudu e Rodrigo; Laécio (Thiago Silvy) e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

Figueirense - Wilson; Lucas (Bruno), João Filipe, Roger Carvalho e João Paulo (Bilu); Juninho, Ygor, Maicon e Roberto Firmino; Marcelo Nicácio(Douglas) e Willian. Técnico: Márcio Goiano.

Gol - Luciano, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Otávio, Luciano, Dudu, Rodrigo e Preto (América-RN); João Filipe e Lucas (Figueirense).

Árbitro - Wagner Nascimento do Magalhães (RJ).

Renda - R$ 24.080,00.

Público - 1.573 pagantes.

Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).