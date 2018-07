América-MG e América-RN empatam no Independência

Sem conseguir furar a retranca adversária, o América-MG ficou nos 26 pontos e se encontra na quinta colocação. Com um jogo a menos, o time mineiro viu o Paraná, quarto colocado, abrir três pontos de vantagem. Enquanto isso, o América-RN segue na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com 15 pontos, na frente apenas do rival ABC.

A partida começou bastante equilibrada e a primeira finalização aconteceu apenas aos 21 minutos. Laércio arriscou de longe e mandou no ângulo do goleiro Matheus, que nada pôde fazer. O gol acordou os donos da casa, que partiram para cima. De tanto pressionar, o América-MG empatou aos 45 minutos. Rodriguinho, que minutos antes havia acertado o travessão, cobrou escanteio na primeira trave e Mazinho desviou contra.

Assim como era esperado, o América-MG voltou do intervalo em cima do América-RN, mas, como no primeiro tempo, encontrava muitas dificuldades para passar pelo sistema defensivo adversário.

Por isso, passou a arriscar chutes de longa distância através de Kaio, Bady e Danilo. O time potiguar tinha a intenção de jogar no contra-ataque, apesar de errar vários passes.

O América-MG volta a campo somente no próximo sábado, contra o Atlético-GO, às 16h20, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 17.ª rodada. Na sexta-feira, o América-RN recebe o Avaí, às 21 horas, no Estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 AMÉRICA-RN

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Gualberto, Jaílton e Danilo; Claudinei, Leandro Ferreira, Kleber (Bady) e Rodriguinho; Marcão e Tiago Alves (Kaio) (Fábio Júnior). Técnico - Paulo Comelli.

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Zé Antônio, Edvânio e Bruno (Almir); Ricardo Baiano, Mazinho, Fabinho e Raí (Alexandre); Vandinho e Laércio. Técnico - Argel Fucks.

GOLS - Laércio, aos 21, e Mazinho (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF) .

CARTÃO AMARELO - Raí (América-RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).