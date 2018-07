América-MG e ASA vencem e eliminam jogos da volta na Copa do Brasil

No principal jogo da noite, o Flamengo derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1, fora de casa. O Santo André, único paulista em campo, perdeu em casa para o Goiás pela contagem mínima. Na próxima semana serão disputados mais 12 jogos de ida.

Com dois gols de Felipe Amorim e um de Mancini, de pênalti, o América-MG confirmou o favoritismo em cima do Luziânia, por 3 a 0, e evitou o jogo de volta, podendo dar atenção à disputa do Campeonato Mineiro. O ASA foi até Roraima e levou um susto ao sofrer um gol do São Raimundo, marcado por Wellington. Mas depois virou para 3 a 1, com gols de Valdanes, Uéderson e Didira.

Os demais jogos da noite foram equilibrados. Na região do ABC paulista, o Santo André perdeu um pênalti com Muller Fernandes e acabou sofrendo a derrota para o Goiás, por 1 a 0, com gol de cabeça de Alex Alves. O jogo de volta será disputado no dia 1º de abril, no estádio Serra Dourada, onde o empate serve ao time goiano.

Em Cachoeira do Itapemirim, o Estrela do Norte venceu o Sampaio Corrêa, por 3 a 2, e chegou a abrir 3 a 0. Na volta, dia 1º de abril, a vitória por 1 a 0 dará a vaga ao time maranhense, que marcou dois gols fora de casa.

No Maranhão, em São Luis, no estádio Castelão, Moto Clube e Boa Esporte Clube ficaram no empate por 1 a 1. Na volta, dia 15 de abril, em Varginha (MG), o Boa joga pelo empate sem gols. O Amadense, novidade no Campeonato Sergipano, saiu na frente diante do CRB, mas levou a virada, por 2 a 1. Em Maceió, dia 2 de abril, o CRB joga até por derrota por um a zero, por ter feito dois no campo do adversário.

REGULAMENTO - Na primeira fase, serão 40 partidas de ida. Caso o visitante vença por dois ou mais gols de diferença eliminará o confronto de volta. Os jogos de ida serão realizados de 25 de fevereiro a 2 de abril, e as partidas de volta, as que ocorrerem, serão disputadas até 16 de abril.

A competição iniciou com uma fase preliminar entre Real Noroeste e Atlético Acreano, com o clube capixaba se classificando. Os clubes que disputam a Copa Libertadores - Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, Internacional, Corinthians - vão entrar direto nas oitavas de final.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Santo André 0 x 1 Goiás

Luziânia-DF 0 x 3 América-MG

Amadense-SE 1 x 2 CRB-AL

Estrela do Norte-ES 3 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA 1 x 1 Boa Esporte

São Raimundo-RR 1 x 3 ASA-AL

Brasil-RS 1 x 2 Flamengo