América-MG e Avaí ficam no 0 a 0 em Belo Horizonte

SÃO PAULO - O América-MG desperdiçou uma grande oportunidade de voltar a vencer e a encostar no G4, grupo de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um a mais desde o primeiro tempo, o time mineiro esbarrou na retranca do Avaí e só empatou sem gols, na tarde deste sábado, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25.ª rodada.

Com este resultado, o América mais uma vez revoltou sua torcida e viu suas chances de acesso ficarem mais complicadas. Afinal, o time é o oitavo colocado, com 36 pontos. São seis a menos que o quarto colocado, o Joinville. A equipe catarinense também segue distantes dos primeiros colocados, com 38 pontos, na sexta posição.

Mesmo com um jogador a mais, desde a expulsão do meia Luciano aos 36 minutos do primeiro tempo, o América-MG não conseguiu sair de campo com a vitória. Na etapa final, o time mineiro tentou pressionar, mas não teve sucesso. A melhor chance desperdiçada pelos donos da casa saiu aos 20 minutos do segundo tempo. O atacante Nikão descolou um belo passe para o ala Carlos Renato, dentro da área. Diego saiu fechando bem o ângulo e interceptou a finalização.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o América-MG volta a campo para enfrentar o Paraná, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. Enquanto isso, o Avaí joga contra o São Caetano, no mesmo dia, às 21h50, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

AMÉRICA-MG 0 X 0 AVAÍ

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Jaílton, Vitor Hugo e Danilo (Fábio Júnior); Andrei Girotto, Leandro Ferreira, Willians e Bady; Alessandro (Nikão) e Wéverton (Carlos Renato). Técnico - Silas.

AVAÍ - Diego; Ricardinho, Alex Lima, Bruno Maia e Héracles; Eduardo Costa, Anderson Uchôa, Cleber Santana (Luciano) e Marquinhos; Márcio Diogo (Juliano) e Beto (Tauã). Técnico - Hemerson Maria.

ÁRBITRO - Antônio de Carvalho Schneider (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Luciano e Cléber Santana (Avaí).

RENDA - R$ 20.750,00.

PÚBLICO - 1.856 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).